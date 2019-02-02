Son Dakika Haberleri: Karaman Vasiyeti Gereği Makam Odasının Karşısındaki Mezarlığa Defnedildi

Karaman Vasiyeti Gereği Makam Odasının Karşısındaki Mezarlığa Defnedildi

1 saat önce

Vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildiKaraman'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi Ankara'da süren Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi.

Vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi

Karaman'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi Ankara'da süren Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi. Muğlu'nun makamından her dışarıya baktığında, 'Beni koltuğumun göreceği mezara gömün ki burada yaptığım işleri ona göre yapayımö dediği öğrenildi.

Kalp hastası olan ve 1 haftadır Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören Karaman Ziraat Odası Başkanı dün hastanede yaşamını yitirdi. Muğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Karaman'a getirildi. Muğlu için Karaman Ziraat Odası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın yanı sıra protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Muğlu, cenaze töreninin ardından vasiyeti gereği makam odasının karşısında bulunan şehir mezarlığına defnedildi. Recep Muğlu'nun yakınlarına 'Beni koltuğumun göreceği mezara gömün ki, burada yaptığım işleri ona göre yapayımö dediği öğrenildi.

Öte yandan, Karaman Ziraat Odası'nın 23'üncü genel kurulunun dün yapıldığı ve tek liste ile gidilen genel kurulda Muğlu'nun yeniden başkan seçildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:26 Kaynak: DHA

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