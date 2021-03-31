KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler - Son Dakika

KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler

31.03.2021 21:23

Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdülerKARAMAN'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında elektrik aksamından kaynaklı alev aldı.

Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler

KARAMAN'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında elektrik aksamından kaynaklı alev aldı. Yoldan geçen sürücülerden biri, aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın, bugün saat 19.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Mehmet Öztoprak yönetimindeki 70 AAY 984 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Öztoprak, aracını durdurup indi. Bu sırada yoldan geçen sürücülerden biri, aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevlerini söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ve soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler
KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler
KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler
KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN Yanan aracı damacana ve yangın tüpüyle söndürdüler - Son Dakika


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