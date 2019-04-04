Karaman Yaya Geçidinde Otomobil Çarptı
45 dakika önce
Yaya geçidinde otomobil çarptıKaraman'da Musa Aşık (90) yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Yaya geçidinde otomobil çarptı
Karaman'da Musa Aşık (90) yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Aşık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Aşık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Bozkır (58) yönetimindeki 07 HLL 98 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Aşık, yaralandı. Aşık, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:12 Kaynak: DHA
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