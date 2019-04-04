Son Dakika Haberleri: Karaman Yaya Geçidinde Otomobil Çarptı

Karaman Yaya Geçidinde Otomobil Çarptı

45 dakika önce

Yaya geçidinde otomobil çarptıKaraman'da Musa Aşık (90) yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Yaya geçidinde otomobil çarptı

Karaman'da Musa Aşık (90) yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Aşık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Aşık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Bozkır (58) yönetimindeki 07 HLL 98 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Aşık, yaralandı. Aşık, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:12 Kaynak: DHA

Karaman, Güncel
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