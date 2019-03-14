Son Dakika Haberleri: Karaman - Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu

Karaman - Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu

39 dakika önce

Karaman'da, diş hekimi Semih Döngör (35), bugün satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı.

Karaman'da, diş hekimi Semih Döngör (35), bugün satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı. Otomobilde sıkışan Döngör, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine defalarca otomobilinin kaskosunu sordu.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi gar kavşağında meydana geldi. Diş hekimi Semir Döngör, iddiaya göre bugün satın aldığı 70 DT 295 plakalı otomobiliyle gar kavşağında Abdulkadir Örnek (44) yönetimindeki 34 VF 2704 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Döngör, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Semih Döngör kendisini kurtarmak isteyen ekiplere defalarca 'Aracımın durumu nasıl kaskosu var mıydı' diye sordu. Döngör, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkadir Örnek ile yanında bulunan Mehmet Zeki Ercevap (31) de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:29 Kaynak: DHA

İtfaiye, Karaman, Güncel
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