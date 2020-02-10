Karaman Yeşilay Şubesi'nin ilk genel kurulu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Yeşilay Şubesi'nin ilk genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Karaman Yeşilay Şubesi'nin ilk genel kurulu yapıldı

6 saat önce

Karaman'da yeni kurulan Yeşilay şubesinin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.

Karaman Yeşilay Şubesi'nin ilk genel kurulu yapıldı, System.String[]

Karaman'da yeni kurulan Yeşilay şubesinin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.

Dernek binasında yapılan genel kurulda başkanlığı Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru seçilirken, yönetim kurulunda ise, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk, İş insanı Mehmet Yıldızbaş, Karaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt ve doktor Süleyman Doğruer yer aldı.

Kongre sonrası Duru yaptığı açıklamada özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın, onları spora yönlendirmenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar kişisel ve firma olarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını fakat bu mücadeleyi örgütlü olarak yapabilme adına çalışma arkadaşlarıyla şubeyi kurduklarını ifade eden Duru, şunları kaydetti:

"Bu önemli görevi yerine getirebilmek amacı ile hep beraber çalışacağız. Bu kapsamda tüm Karamanlıları alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile gönüllülük esasında mücadele edebilmek adına üye olmaya davet ediyoruz. Şu anda öğretim üyeleri, psikolojik danışmanlar gibi farklı meslek gruplarından gönüllü üyelerimiz var. Amacımız ülkemiz ve Karaman'ımızın gençlerini tüm kötülüklerden uzak tutmak."

Yeşilay, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:27:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman Yeşilay Şubesi'nin ilk genel kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]