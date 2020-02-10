Karaman Yeşilay Şubesi'nin ilk genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Karaman'da yeni kurulan Yeşilay şubesinin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.

Dernek binasında yapılan genel kurulda başkanlığı Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru seçilirken, yönetim kurulunda ise, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk, İş insanı Mehmet Yıldızbaş, Karaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt ve doktor Süleyman Doğruer yer aldı.

Kongre sonrası Duru yaptığı açıklamada özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın, onları spora yönlendirmenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar kişisel ve firma olarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını fakat bu mücadeleyi örgütlü olarak yapabilme adına çalışma arkadaşlarıyla şubeyi kurduklarını ifade eden Duru, şunları kaydetti:

"Bu önemli görevi yerine getirebilmek amacı ile hep beraber çalışacağız. Bu kapsamda tüm Karamanlıları alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile gönüllülük esasında mücadele edebilmek adına üye olmaya davet ediyoruz. Şu anda öğretim üyeleri, psikolojik danışmanlar gibi farklı meslek gruplarından gönüllü üyelerimiz var. Amacımız ülkemiz ve Karaman'ımızın gençlerini tüm kötülüklerden uzak tutmak."