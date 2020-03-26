Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram'dan üreticilere

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, üreticilere sabırlı olmaları, stresten ve dedikodudan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı ve Türkiyeyi saran koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiğini belirtti.

Bunun bir salgın ve hastalıktan öte adeta bir savaş olduğunu, bu şavaşa karşı herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade eden Bayram, "Bu savaşta insanlığın galip geleceğine inancımız tamdır. Değerli üretici kardeşlerim. Her geçen gün tedbirler arttırılmakta, alanlar biraz daha daraltılmakta. Bizlere düşen görev yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almaktır." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin tüketiciye sağlıklı ulaştırılamadığını, ihracata giden ürünlerin pazarlanamadığını vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz ürünleri üretim maliyetlerinin çok altında satıyoruz. Üretici olarak hepimiz mağdur durumdayız. Böyle bir ortamda birilerini suçlamak, birileri ile tartışmak ve stres yapmanın bizlere hiçbir faydası olmayacağı aşikardır. Bu felaket tüm insanlığa lüks araba olmadan, lüks ev olmadan, teknoloji olmadan, savaş silahları olmadan yaşanabileceğini fakat gıda olmadan yaşanılamayacağını öğretti. Artık bundan sonra milletlerin ayakta kalabilmeleri için gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bu krizden sonra devletler gıdaya yatırım yapmaya çalışacaklar. Gıda üretimi olmayan bir millet özgür ve bağımsız değildir."

Bu zor günlerin mutlaka biteceğini kaydeden Bayram, açıklamasına şöyle devam etti:

"Değerli üretici kardeşlerim; inanın bu savaşta bitecek. Her şey eskisinden daha da güzel olacak. Sabırlı olalım, stresten ve dedikodudan uzak duralım, kırıcı olmayalım. Manevi olarak sımsıkı olalım, yetkililerin uyarılarına uyup izole olalım. Mümkün olduğunca mesafe aralığını koruyalım ve yaşlı büyüklerimizi evde bırakalım. Karaman Ziraat odası olarak; tarımda çiftçilerimizin sıkıntıları, problemleri ve çözüm önerilerini bir bir tespit ederek yetkililere raporlar halinde sunuyoruz. Bu raporların değerlendirilerek bir çözüme kavuşacağına inancımız tamdır."