Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: "Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın" - Son Dakika

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: "Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elma üreticisinin dolandırıcılara karşı çok dikkatli olmasını istedi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elma üreticisinin dolandırıcılara karşı çok dikkatli olmasını istedi.


Mehmet Bayram, oda tarım danışmanları ile birlikte bahçelerde yaptıkları kontrollerde bu yıl elmada rekolte ve kalitenin üst düzeyde olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Bayram, tüm dünya da ve ülkemizde yaşanan Covıd-19 dan dolayı gıdaya talebin fazla olması nedeniyle sezonun sonuna doğru soğuk hava depolarında bulunan elmanın iyi fiyata satılması, üreticimizin ürettikleri bu kaliteli elmaları iyi bir fiyata pazarlamaları beklentisi oluşturmuştur. Üreticilerimiz bu yıl emeğinin karşılığını alması beklentimizdir. Fakat elma hasadına, çeşitlerine göre 1-2 aydan fazla zaman olmasına rağmen üreticilerimizin mallarını cazip gözüken bir fiyata almaya çalışıp tazminatlı sözleşme yapmaya çalışan dolandırıcılar vardır. Bu dolandırıcılara karşı tüm üreticimiz dikkatli olması gerekir" dedi.


"Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın"


Bayram, çiftçilerimiz ürünlerini en iyi fiyata satıp, yıl boyu alın teri ve el emeğiyle yetiştirdikleri ürünleri pazarlayarak, bir yandan borçlarını ödeyip, bir taraftan da yeni ürünleri için girdi sağlamaya çalışacak diyerek, "Elma hasat dönemi gelmeden tüccarların ilimize gelerek afaki fiyatlarla elma almaya çalıştıkları ve protokol yaparak üreticilerimize imzalatmaya çalıştıklarını duymaktayız. Daha hasat başlamadan toptan pazarlanması noktasında kendilerine tüccar görüntüsü veren dolandırıcıların olabileceği ve bunların üreticilerimizin bir yıllık emeğini kaptırmamak için bu türlü kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olması gerekir. Üreticilerimiz bu konuda çok dikkatli olmak zorunda oldukları gibi, kendilerine alıcı kılığında gelenlerden vergi levhası, şirketin ticari sicil gazetesinde yer alıp almadığı, ticaret odasında kayıtlı olup olmadığını araştırmaları ve her şeyden emin olduktan sonra ürünlerini pazarlamaları gerekiyor. Kendilerine tüccar olduğunu belirterek gelen kişi zaten yalan söylüyorsa ve amacı üreticiyi dolandırmaksa, bu araştırmadan çekinip ortadan kaybolacaktır. Bizim iyi niyetle alışveriş eden tüccarlara sözümüz yok. Fakat çiftçiyi dolandırmak adına tüccar kimliğine bürünenler, hem üretici, hem de gerçek tüccarları mağdur edemesin diye bu önemli uyarıyı yapmakta yarar görüyoruz. Çiftçimizin bir yıl boyunca büyük emek, fedakarlık ve sıkıntı içinde yetiştirdiği ürünlerin dolandırıcıların eline geçmemesi ve bu işten haksız kazanç sağlamamaları için çiftçimizin çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Çiftçimiz şüphelendikleri durumda mutlaka kolluk kuvvetlerine haber etsinler" diye konuştu. - KARAMAN

Mehmet Bayram, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: 'Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın' - Son Dakika Ekonomi
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