Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram'ın üretici ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, arazide çalışan üreticileri ziyaret etmeye devam ediyor.



Bayram, üreticiye yaptığı ziyaretlerinin devam ettiğini belirterek, "Korona virüse rağmen tarımsal ve hayvansal üretimde çiftçimiz üretime tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tarımsal ve hayvansal üretimlerle Türkiye'nin karnı doyuyor. Özellikle şu ortamda, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ne kadar değerliyse, tarlada çalışan üreticilerimiz de o kadar değerli, kıymetlidir. Şu anda üreticimiz ülke ekonomisine özellikle bu korona çıktığından beri tarımda ciddi şekilde inadına çalışarak büyük destek vermektedir. Gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çiftçimiz sahada çalışıyor. Üretmeye devam ediyor" dedi. - KARAMAN