Son Dakika Haberleri: Karaman Ziraat Odası Başkanı Muğlu Hayatını Kaybetti

Karaman Ziraat Odası Başkanı Muğlu Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Muğlu Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 gün önce rahatsızlanarak Ankara'da bir özel hastaneye kaldırılan Muğlu, bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Muğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Karaman Ziraat Odası önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kırmahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

2 dönem Karaman Ziraat Odası başkanlığı görevini yürüten Muğlu, bugün sabah başlayan ve tek listeyle gidilen Ziraat Odası seçimlerinde tekrar aday olmuş, rahatsızlığından dolayı kongreye katılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Ankara, Karaman, Güncel
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