Karaman Ziraat Odası Başkanı Muğlu Hayatını Kaybetti

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, iki kez kalp ameliyatı olan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, rahatsızlığının tekrar etmesi üzerine bir haftadır Ankara'da tedavi görüyordu. Üçüncü kez gireceği ameliyat öncesi yoğun bakıma alınan Muğlu, bugün öğle saatlerinde tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Muğlu'nun ölüm haberi ise tüm sevenleri ile çiftçileri yasa boğdu. Recep Muğlu, Ziraat Odası Başkanlığına seçilmesinin ardından Karaman'da çiftçilere yönelik birçok hizmetlerde bulundu. En büyük hizmeti ise Ziraat Odasını yeni bir hizmet binasına kavuşturmasıydı. Karamanlı üreticinin her sorunuyla yakından ilgilenen Muğlu, çiftçiler tarafından çok sevilen bir başkandı.



"Bugün yapılan Ziraat Odası'nın Genel Kuruluna katılamadı"



Recep Muğlu, rahatsızlığı nedeniyle bugün yapılan Ziraat Odası'nın 23. Genel Kuruluna katılamadı. Tek liste haline gidilen seçimde tekrar başkan seçilmesine ise kesin gözüyle bakılıyordu. Muğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip, Ziraat Odası Binası önünde kılınacak namazın ardından Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığına defnedilecek. - KARAMAN

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