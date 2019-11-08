Son Dakika Haberleri: Karaman Ziraat Odası toprak analizini ücretsiz yapacak
Son Dakika Güncel Karaman Ziraat Odası toprak analizini ücretsiz yapacak

Karaman Ziraat Odası toprak analizini ücretsiz yapacak

6 saat önce

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 50 dekarın üzerindeki arazilerin toprak analizinin Karaman Ziraat Odası laboratuvarında ücretsiz yapılacağını belirtti.

Karaman Ziraat Odası toprak analizini ücretsiz yapacak, System.String[]

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 50 dekarın üzerindeki arazilerin toprak analizinin Karaman Ziraat Odası laboratuvarında ücretsiz yapılacağını belirtti.

Bayram yaptığı yazılı açıklamada Karaman Ziraat Odasında hizmet veren, mühendislerden oluşan toprak numunesi alma ekibinin Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri doğrultusunda 50 dekar ve üzeri arazilerden GPS cihazı ile koordinatları belirleyerek toprak numuneleri alacaklarını kaydetti.

Ekibin her hafta müracaatları değerlendirerek, belirlenen bölgelerden toprak numuneleri alarak ücretsiz toprak analizlerinin yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Bayram açıklamasında şunları kaydetti:

"Toprak analizleri ile o toprağın özellikleri belirlenir ve o toprağa verilecek en uygun gübre çeşidine karar verilir. Toprak analizlerine göre verilecek gübre miktarına ve çeşidine karar verilmesi ürün miktarını ve ürünün kalitesini arttırmakta en önemli yollardan birisidir. Tarlasının toprak analizi yapılan çiftçilerimizde bilgilendirilecek. Hedefimiz bu bölgemizdeki bütün çiftçileri toprak analizi konusunda bilinçlendirmek ve bölgemizi daha verimli tarım topraklarına kavuşturmaktır. Bunun için de hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın devam edecek."

Mehmet Bayram, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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