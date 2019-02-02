Son Dakika Haberleri: Karaman: "Zor Bir Müsabaka Oynadık"

Karaman: "Zor Bir Müsabaka Oynadık"

37 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Karaman:
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, rakip ile zor bir müsabaka oynadıklarını belirtti. Karaman, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "3 puan ligde bulunduğumuz konumu koruma ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme adına önemliydi. Kazanmak ve 3 puanı almak güzel. Bunun yanında Novak'ın, ayak parmağında bir kırık söz konusu, Uğurcan Çakır'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Böyle maçlarda ikinci golü bulamazsanız, stres hiç bir zaman yakanızdan düşmüyor. Oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadele olumluydu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Spor
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