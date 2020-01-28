Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolu yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolu yapılıyor - Son Dakika

Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolu yapılıyor

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın batısında yer alan Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıyor.

Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolu yapılıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın batısında yer alan Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıyor. 3 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu stabilize çalışmalarının ardından yaz aylarında asfaltlanacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Alanya'nın batısında yer alan Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük mahallelerini bir birine bağlayan grup yolunda genişletme çalışmalarının ardından stabilize çalışmalarına başlandı.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri dar ve kullanışsız olması nedeniyle bölge sakinlerinin sık sık şikayet ettiği 9 kilometrelik yolu genişletti. Yağmur suyu ve derelerin geçiş noktalarına büzler yerleştirilirdi. Genişletme çalışmalarının ardından yolda stabilize çalışmalarına geçildi. Hava şartlarının uygun olması halinde ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanarak yol asfalta hazır hale getirilecek. Yol yaz aylarında asfaltlanacak. Böylece, üç mahalle arasındaki ulaşım da daha konforlu ve sağlıklı olacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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