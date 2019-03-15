Son Dakika Haberleri: Karamanlı Belediyesine Cenaze Nakil Aracı Hibe Edildi

Karamanlı Belediyesine Cenaze Nakil Aracı Hibe Edildi

24 dakika önce

AK Parti Karamanlı İlçe Başkanı Ömür Karakaya, Karamanlı Belediyesine cenaze nakil aracı hibe edildiğini bildirdi.

Karamanlı Belediyesine Cenaze Nakil Aracı Hibe Edildi, System.String[]
AK Parti Karamanlı İlçe Başkanı Ömür Karakaya, Karamanlı Belediyesine cenaze nakil aracı hibe edildiğini bildirdi.


Karakaya, yaptığı açıklamada, cenaze nakil aracının Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve AK Parti Karamanlı İlçe Başkanlığının girişimleri ile belediyeye hibe edildiğini belirtti.

Aracın, Sağlık Bakanlığınca hizmet dışı bırakıldığını ifade eden Karakaya, "Burdur İl Sağlık Müdürlüğüne ait 15 NC 703 plakalı ambulans için gerekli görüşmeler yapılmış ve Karamanlı Belediyesine devri için işlemler başlatılmıştır. Belediye Meclisi toplantısında, aracın belediyemize hibe olarak alınması ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılması kararı alınmıştır. Cenaze nakil hizmetlerinde kullanmak üzere talep ettiğimiz araç, Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün oluru ile belediyemize teslim edilmiştir." dedi.


Karakaya, aracın belediyeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Karakaya, Karamanlı, Güncel
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