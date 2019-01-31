Karamanlı Belediyesinin Bütçesi Yüzde 325 Büyüdü
1 saat önce
Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, 2013-2018 yılları arasında belediye bütçesinin yüzde 325 büyüdüğünü bildirdi.
Karamanlı
Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu
, 2013-2018 yılları arasında belediye bütçesinin yüzde 325 büyüdüğünü bildirdi.
Başkan Selimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Karamanlı Belediyesinin bütçesi hakkında bilgi verdi.
Göreve gelir gelmez belediye işletmelerinde hızlı bir değişim sağlayarak, üretim kapasitesi ve satışlarda yükseliş sağladıklarını vurgulan Selimoğlu, şunları kaydetti:
"Parke tesisimize öncelikle laboratuvar kurduk ve Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) belgesi aldık. Daha önce resmi kurumlara ihale ile taş satılmayan tesisimizden satış imkanı sağladık. Tesisimizi kurumlara ve müteahhitlere satış yapar hale getirdik. Makine ve toplama robotunda değişlik yaparak üretim kapasitemizi artırdık. Tüm işletmelerimizde yapmış olduğumuz akıllı yatırım, değişim ve çalışmalar ile verimsiz işletmeler verimli hale geldi ve satışlarımız arttı.Çok iyi hesap yapmamız gerekliydi çünkü 5 bin 800 kişinin sorumluluğu üzerimizdeydi. Bu çalışmalarımız neticesinde, 2013 yılında 10 milyon 879 bin 647 lira olan belediye bütçesi, 2018 yılında 35 milyon 487 bin 259 lira yükselerek yüzde 325 büyüme sağlandı."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:40 Kaynak: AA
Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor