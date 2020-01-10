Karamanlı çıraklar Avrupa yolcusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanlı çıraklar Avrupa yolcusu - Son Dakika

Karamanlı çıraklar Avrupa yolcusu

6 saat önce

Karaman Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri eğitim için Avrupa'ya gidecek.

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Karaman Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri eğitim için Avrupa'ya gidecek.


Ulusal Ajans tarafından desteklenen "İşbaşı Eğitimini Avrupa'da Yapıyorum" projesi kapsamında Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan proje yürütücüsü Bülent Han, 27 öğrencinin projeden yararlanacağını söyledi.

İki grup halinde öğrencilerin Avrupa'ya gideceğini ifade eden Han, şunları kaydetti:


"12 Ocak ve 27 Ocak arasında öğrencilerimiz iki bölüm halinde yurt dışına gidecek. Bu hafta sonu bir seyahatimiz söz konusu. Gençlerimiz meslek alanlarında ve dallarında Avusturya'nın başkenti Viyana şehrinde tespit etmiş olduğumuz iş yerinde meslekleriyle ilgili oradaki farklı çalışmaları görüp inceleyecekler ve o çalışmalara katılacaklar. Burada da kazanım olarak gördüğümüz mesleki yetkinliklerinin farklılaşması, gelişmesi ve değişmesini sağlayacağını umut ediyoruz. Seçtiğimiz gençlerde de bu enerjiyi bulduğumuz gençleri seçtik."


Karaman Madeni Tornacılar ve Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Odası Başkanı Cemal Özbay de projeye destek veren herkese teşekkür etti.


Çıraklara 'Geleceğin ahileri sizlersiniz' diyen Özbay, "Ben 1982 yılında sanayiye başladım. Sizler gibi bizde ustaların yanında çalıştık. Bizler de sizler gibi çırakken ustaların yanlarında işe başladık ahi ocağında başladık. Bizim zamanımızda sizdeki imkanlar yoktu. Sizlerin okumuş olduğu okul güçlendirilmiş durumda. Biz barakalarda okuduk. Çıraklık dönemimizi Sanayi Camisi yanında bulunan barakalarda okuduk. Biz oralardan bu zamanlara geldik. Bu aşamada bu projeye destek veren emeği geçen bütün hocalarıma, esnaflarımız adına teşekkür ediyorum. Karaman sizlerle gurur duyacak. Sizlerde geldiğinizde buradaki diğer öğrenci arkadaşlarımıza örnek olacaksınız. gezdiğiniz yerleri çalışmaları anlatacaksınız. Karaman için inşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından İngilizce kursunu tamamlayan çıraklara belgeleri verildi.


Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali İyibaş, Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Arı, Müdür Yardımcısı Oktay Adacık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin, İngilizce Öğretmeni Hürriyet Öcal, odanın yönetim kurulu üyeleri ile çıraklar katıldı.

Avusturya, Karaman, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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