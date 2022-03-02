Karamanlı'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Karamanlı'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

02.03.2022 12:05
Karamanlı'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Nimet Güvener İlkokulu Zeka Oyunları sınıfında yapıldı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuvada, toplam 30 öğrenci 5 branşta yarıştı.

Turnuvada başarılı olan öğrencilere, Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatma Kalkan tarafından katılım belgeleri ve ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrenciler, 15 Mart'ta kent merkezinde düzenlenecek Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecek.

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milli eğitim bakanlığı, Karamanlı, Hisarcık, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamanlı'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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