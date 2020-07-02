Karamanlı'da çocuklar için maske dikildi - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çocuklar için özel maskeler dikildi.

Karamanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Naciye Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için 4 bin maske ürettiklerini söyledi.

Çocukların maske takmasını özendirmek için tasarımlar yaptıklarını belirten Selimoğlu, "Çocuklar için 250 maske yaptık. Kız ve erkek çocukları için farklı tasarladık." dedi.

Yaz ayının rehavete neden olmaması gerektiğini vurgulayan Selimoğlu, kontrollü sosyal hayatta çocukların sağlığını korumak için çalışma yaptıklarını aktardı.

Selimoğlu, üretime katkı sağlayan gönüllü usta öğreticiler Nazmiye Kaya ve Ayşe Ünlü ile kursiyerlere teşekkür etti.

Üretilen maskeler, parklarda çocuklara dağıtıldı.