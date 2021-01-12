Karamanlı'da hazır beton tesisi kurulacak - Son Dakika

Karamanlı ilçesinde Belediye tarafından hazır beton tesisi kurulacak.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, Belediye bünyesindeki şirketle hazır beton sektörüne girmeye hazırlandıklarını söyledi.

Bozdağ mevkisine kurulacak hazır beton santralinin ilk etapta bir pompa ve 5 mikserle faaliyete başlayacağını belirten Selimoğlu, "Gelişen ilçenin ve bölgenin beton ihtiyacını karşılamak için hazır beton santralini kuruyoruz. Karbel Beton markasıyla tıpkı kilit parke üretimimizde olduğu gibi sektörde kalite ve fiyat yönüyle belirleyici olmayı hedefliyoruz."dedi.

Başlangıç olarak günlük 1500 metreküp üretim yapmayı planladıklarını ifade eden Selimoğlu, tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.