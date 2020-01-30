Karamanlı'da içme suyu avans yükleme sistemi hizmete sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanlı'da içme suyu avans yükleme sistemi hizmete sunuldu - Son Dakika

Karamanlı'da içme suyu avans yükleme sistemi hizmete sunuldu

6 saat önce

Karamanlı ilçesinde, içme suyu avans yükleme sistemi faaliyete geçti.

Karamanlı'da içme suyu avans yükleme sistemi hizmete sunuldu, System.String[]

Karamanlı ilçesinde, içme suyu avans yükleme sistemi faaliyete geçti.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, içme suyunda ön ödemeli akıllı kart sisteminin devreye alındığını belirtti.


İlçe halkının mağduriyet yaşamaması her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Selimoğlu, "Vatandaşlarımızın para yatırmadan, 5 tona kadar avans su yüklemesi yapabilecekleri ve 24 saat hizmet verecek olan içme suyu avans yükleme cihazı, belediyemizin giriş kapısı yanında hizmete girmiştir. Tüm halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Fatih Selimoğlu, Karamanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar
Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:22:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karamanlı'da içme suyu avans yükleme sistemi hizmete sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]