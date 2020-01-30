Karamanlı'da içme suyu avans yükleme sistemi hizmete sunuldu - Son Dakika

Karamanlı ilçesinde, içme suyu avans yükleme sistemi faaliyete geçti.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, içme suyunda ön ödemeli akıllı kart sisteminin devreye alındığını belirtti.



İlçe halkının mağduriyet yaşamaması her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Selimoğlu, "Vatandaşlarımızın para yatırmadan, 5 tona kadar avans su yüklemesi yapabilecekleri ve 24 saat hizmet verecek olan içme suyu avans yükleme cihazı, belediyemizin giriş kapısı yanında hizmete girmiştir. Tüm halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.