Son Dakika Haberleri: Karamanlı'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" etkinliği
Son Dakika Güncel Karamanlı'da 'Mevlid-İ Nebi Haftası' etkinliği - Son Dakika

Karamanlı'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" etkinliği

7 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Karamanlı'da

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Karamanlı Müftüsü Ahmet Karagöz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu ve insanlığı ilgilendiren önemli konuları kamuoyu gündemine taşımayı görev kabul ettiğini belirtti.

Aile müessesesinin Allah'ın nimetlerinden biri olduğunu ifade eden Karagöz, "Aile, insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıkla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, emek isteyen, sabır gerektiren, ciddi bir imtihandır. Ömür sürdükçe, aileye olan ihtiyacımız ve ailemizle imtihanımız da sürüp gitmektedir." şeklinde konuştu.

Programa Burdur Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.

Karamanlı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamanlı'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]