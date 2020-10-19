Karamanlı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Karamanlı ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolasıyla köy ve mahalle muhtarlarından ikişer temsilci katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Cami Mahallesi Muhtarı Neslihan Bayır, yaptığı konuşmada, muhtarlık teşkilatının 19 Ekim 1829'ta kurulduğunu söyledi.

19 Ekim'in 2015'den itibaren "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını belirten Bayır, "Muhtarlık, organları seçimle iş başına gelen merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı olan bir kuruluştur. Muhtar arkadaşlarımız, köy, veya mahallelerindeki insanların huzur ve güven içinde olması için çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılar, Kaymakam Mesut Coşkun'u makamında ziyaret etti.