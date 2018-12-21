Karamanlı'da Tarımsal Üretim Hamlesi
3 saat önce
Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, tarım üretim hamlesi başlattıklarını bildirdi.
Karamanlı
Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu
, tarım üretim hamlesi başlattıklarını bildirdi.
Başkan Selimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede tarımsal sulamaya yönelik 16 yeni sondaj kuyusunun açıldığını ifade ederek, son yıllarda bölgede görülen kuraklık nedeniyle tarımsal önlem paketi çalışmalarında bulunduklarını vurguladı.
Ekonomik kalkınmada tarım ve sanayi sektörlerinin karşılıklı ilişki içinde olduğunu aktaran Selimoğlu, şunları kaydetti:
"Kuraklık ihtimali göz önünde bulundurularak, çiftçimizin mağdur olmaması ve üretime katkı sağlamak için sondaj çalışmaları ile önlem alıyoruz. Eski sondajları ve hat borularını yenilerken bunun yanında yeni sondajlar yeni hatlar çekiyoruz. Şu an için tarımsal sulamada 16 yeni sondaj kuyusu açtık. Çiftçi ve üreticilerimiz için tarıma öncelik vermeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:50 Kaynak: AA
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