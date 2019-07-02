Son Dakika Haberleri: Karamanlı'da TKDK'nın 6. çağrı dönemi anlatıldı
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Karamanlı'da TKDK'nın 6. çağrı dönemi anlatıldı

37 dakika önce

Karamanlı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II programı 6. çağrı başvuru dönemiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Karamanlı'da TKDK'nın 6. çağrı dönemi anlatıldı, System.String[]
Karamanlı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II programı 6. çağrı başvuru dönemiyle ilgili toplantı düzenlendi.
Karamanlı Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya TKDK Burdur Koordinatörü Mesut Yıldıran, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Karamanlı Ziraat Odası Başkanı Hasan Güz, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
TKDK Uzmanı Duygu Sarışen'in sunum yaptığı toplantıda, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları kapsamında desteklenen sektörler anlatıldı.
6. çağrı döneminde destek oranının yüzde 55 olduğunu belirten Sarışen, yeni dönemde verilen desteklemeler, vergi muafiyetleri, başvuru nitelikleri, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, alan sınırlamaları, tıbbi ve aromatik bitkilerin desteklemeleri, arıcılık desteklemeleri, zanaatkarlık ve katma değerli ürünlerin desteklemeleri, kırsal turizm desteklemeleri, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri, yenilenebilir enerji desteklemeleri ve sıralama kriterleri ile puanlama konularında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Karamanlı, Güncel
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