Karamanlı gazilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanlı gazilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika

Karamanlı gazilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Karaman Muharip Gaziler Derneği tam destek verdiKaraman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, dernek binasında gazilerle birlikte basın açıklamasında bulunarak operasyona tam destek verdiklerini açıkladı.

Karamanlı gazilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Karaman Muharip Gaziler Derneği tam destek verdi


Karaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, dernek binasında gazilerle birlikte basın açıklamasında bulunarak operasyona tam destek verdiklerini açıkladı. Konuşmasına 27 Şubat'ta Suriye'de başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'nda hava saldırısına maruz kalarak şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Baş, "Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman bu tür harekatların üstesinden başarıyla gelecek kabiliyete ve güce sahiptir. Bizler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi gazileri olarak her daim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrindeyiz. Gaziler olarak hazır olduğumuzu bildirir, İnşallah 'Bahar Kalkanı Harekatı' zaferle sonuçlanır" dedi. - KARAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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