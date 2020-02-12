Karamanlı heyetten Türk Dil Kurumuna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanlı heyetten Türk Dil Kurumuna ziyaret - Son Dakika

Karamanlı heyetten Türk Dil Kurumuna ziyaret

6 saat önce

Karaman AK Parti Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türk Dil Kurumu (TDK)'na ziyarette bulundu.

Karamanlı heyetten Türk Dil Kurumuna ziyaret, System.String[]

Karaman AK Parti Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türk Dil Kurumu (TDK)'na ziyarette bulundu.


Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin tarafından ağırlanan Karaman heyeti, TDK Başkanı Gülsevin ile Türk Dil Bayramı etkinlikleri, Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu başta olmak üzere ilde Türk dili ile ilgili yapılması planlanan faaliyet ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TDK Başkanı Gülsevin, Türkçe ile ilgili her türlü projeye destek vermekten mutlu olacaklarını belirtirken rektör ve milletvekillerinden oluşan Karaman heyeti de Türkçenin başkenti unvanına sahip Karaman'da dil ile ilgili faaliyetlerde Türk Dil Kurumu ile işbirliği yapmaktan onur duyacaklarını ifade etti.


TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy'un da hazır bulunduğu ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN

Recep Şeker, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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