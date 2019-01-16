Son Dakika Haberleri: Karamanlı İki Esnaf Soğukta Kar Banyosu Yaptı

Karamanlı İki Esnaf Soğukta Kar Banyosu Yaptı

1 saat önce

Karaman'da 2 esnaf kar yağarken soğuk havaya aldırmadan kar banyosu yaptı.

Karamanlı İki Esnaf Soğukta Kar Banyosu Yaptı, System.String[]
Karaman'da 2 esnaf kar yağarken soğuk havaya aldırmadan kar banyosu yaptı.

Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi'nde esnaflık yapan Tamer Ertap ve Mehmet Soyalan soğuğa aldırmadan kar banyosu yaptı.

Ertap, gazetecilere yaptığı açıklamada her sene kar yağdığında kar banyosu yaptıklarını söyledi.

Bunun artık alışkanlık haline geldiğini ifade eden Ertap, "Birkaç arkadaş beraber olup karda banyo yapıyoruz. Buna vücudumuz alıştı. Bugün ise komşu esnaf Mehmet ağabeyimin birkaç gündür hasta olduğunu öğrendim. Kendisini ikna ederek beraber kar banyosu yaptık. İnşallah şifasını da bu kar banyosuyla yakalayacak. Ben bu sayede grip olmuyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:11 Kaynak: AA

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