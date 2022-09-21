Karamanlı Üretici: "Vay Ukrayna'dan Vay Oradan Buradan Bir Şeyler Gelmeyle Bu Türk Vatandaşı Beslenmez"

Karamanlı küçükbaş hayvan üreticisi Hasan Işık, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'e yaşadıkları sıkıntıları anlatırken ithalatı eleştirdi. Işık, "Üreticiye çiftçiye destek verilmediği sürece ülke biter. Vay Ukrayna'dan vay oradan, buradan bir şeyler gelmeyle bu Türk vatandaşı beslenmez" dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Melikli köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Hasan Işık'ın sorunların dinledi. Geçtiğimiz yıl torbası 83-85 lira olan yemi bu yıl 350-380 liraya aldıklarını belirten Işık, "Biz kesime gidiyoruz. Bizden kesiyorlar 80 liraya, vatandaş kasaptan alıyor eti 200 liraya vardı neredeyse. Buradaki fark nereden geliyor. Esas hak eden, yetiştiren, maliyeti fazla yem yedirip de uğraşan, rezilliği çeken para kazanamıyor; oradaki et yiyecek olan da ucuza et yiyemiyor. Buradaki nereye gidiyor? O zaman hazır yiyicilere gidiyor bu" dedi.

"ÇİFTÇİNİN ALACAĞI NEREDE?"

Akaryakıttaki pahalılığına da dikkat çeken Işık, şunları söyledi:

"Her türlü yemin ederim ki geçen sene 6800 liraya varillerimi doldurmuştum. Şimdi 28 bin küsur. Gübrenin torbası 900 ile 1000 lira arası. Arpanın maliyetini hesap ettiğin zaman, şu an arpanın tenekesi 100 lirayı geçti. Eğer çiftçi attığı tohumu, yaktığı mazotu, emeğini hesap ederse, bunun alacağı nerede?"

"HANİ BİZİM EMEĞİMİZ? NEREDEN KAZANACAĞIZ BİZ?"

Ünver'in bir kuzunun yetiştirme maliyetini sorması üzerine Işık, "Bir kuzu kesime gelmesi için en az 3 torba yem yemesi lazım. O da en ucuz yemi yedirirsen, 3 çarpı 350, 1050 lira. Şu kuzuyu kantara çektiğin zaman, şu günkü piyasada 1400 ile 1500 lira çıkar. Hani bizim emeğimiz, nereden kazanacağız biz? Bir kuzu en az 3 ay yemesi lazım ki kesime gelmesi lazım. O da yetişmiş kuzu. Anasından doğanı hesap ettiğin zaman en az 6 aylık, 7 aylık olmayınca kesime gitmez" diye yanıt verdi.

"ARPA ALAMADIKLARI İÇİN ÜRETİCİLİĞİ BIRAKTILAR"

Çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen üretici Hasan Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi çalışmasını bilen insanlara verdiği bir teşviki geri ödemeli versin. Biz ödeyelim. Bedava da istemiyoruz. Ama hak edene versinler. Bizim köyümüzde 7-8 kişi küçükbaş hayvancılığı bıraktı, anaç koyununu sattı. Her köyde bugün, 6'şar, 7'şer, 10'ar kişi küçükbaş hayvancılığı bırakıyorsa bu üreticilik bitmez mi? Bunlar samanını, arpasını alamadı da öyle sattı. Üreticiye çiftçiye destek verilmediği sürece ülke biter. Vay Ukrayna'dan vay oradan, buradan bir şeyler gelmeyle bu Türk vatandaşı beslenmez…"