Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez üretim tesislerini gezdi - Son Dakika

Karaman'da üzüm yetiştirilen 30 köyün muhtarı Karaman Ziraat Odası öncülüğünde Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

Konya'nın Bozkır İlçesi Sarıoğlan mahallesinde bulunan tesis hakkında bilgi veren Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram Karaman'da yaklaşık 44 köyün geçimini üzüm üretiminden sağladığını, fakat Suma fabrikasının üzüm alımını bırakmasıyla üreticinin üzüm üretiminden uzaklaştığını ve bağların kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Bu durumun çiftçileri ekonomik yönden zor duruma düşürdüğünü, karamsarlık içine düşen üreticinin imdadına Torku'nun yetiştiğini ifade eden Bayram,"Torku'nun Sarıoğlan'da kurduğu meyve suyu ve pekmez fabrikası üreticilerimizin umudu oldu. Ürettiği ürünü satabileceğine inanan insanlarımız tekrar bağlarına bakmaya, yeni bağ ekmeye başladılar." diye konuştu.

Üreticilerimizin tesislerini görmesi, kafalarındaki soru işaretlerinin kalkması için 30 tanesi üzüm üreten köy muhtarı olmak üzere 40 kişilik bir heyetle Ziraat Odası olarak Torku Sarıoğlan Tesisleri'ne bir gezi düzenlediklerini belirten Bayram şunları kaydetti:

"Tesis bu yıl yaş üzüm alımı yaparak bölge çiftçimize büyük katkı sağladı. Ayrıca yetkililerden kuru üzümden pekmez yapımı için deneme üretiminin tamamlandığını, önümüzdeki yıl kuru üzüm alımına başlayacaklarının bilgisini aldık. Bunun yanında nar elma olmak üzere bölgede üretimi yapılan meyvelerin alımının yapılması bölge çiftçilerimiz için büyük kazançtır. Çiftçilerimiz fabrikayı gezerek, hijyenik bir ortamda üretim yapılan ürünler hakkında bilgi sahibi oldular. Torku'nun yaptığı AR-GE çalışması sonucunda belirlediği 17 üzüm çeşidinden bölgeye uyumlu verimi en iyi olan çeşitlerin teşvik edilmesi için çalışmaların devam ettigi bilgisini aldık. Bu da üreticilerimiz için çok önemli bir çalışmadır."