Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezdi - Son Dakika

Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezdi

6 saat önce

Karaman'da üzüm üreten 30 köyün muhtarı Karaman Ziraat Odası öncülüğünde Torku'nun Sarıoğlan'da bulunan pekmez ve meyve suyu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezdi, System.String[]

Karaman'da üzüm üreten 30 köyün muhtarı Karaman Ziraat Odası öncülüğünde Torku'nun Sarıoğlan'da bulunan pekmez ve meyve suyu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Gezi hakkında bilgi veren Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da yaklaşık 44 köyün geçimini üzüm üretiminden sağladığını, fakat Suma Fabrikasının üzüm alımını bırakmasıyla üreticinin üzüm üretiminden uzaklaştığını ve bağların kuruma noktasına geldiğini söyledi. Bu durumun çiftçileri ekonomik yönden zor duruma düşürdüğünü, üreticinin imdadına Torku'nun yetiştiğini ifade eden Bayram, "Torku'nun Sarıoğlan'da kurduğu meyve suyu ve pekmez fabrikası üreticilerimizin umudu oldu. Ürettiği ürünü satabileceğine inanan insanlarımız tekrar bağlarına bakmaya, yeni bağ ekmeye başladı" diye konuştu. Üreticilerin tesisleri görmesi, kafalarındaki soru işaretlerinin kalkması için 30 tanesi üzüm üreten köy muhtarı olmak üzere 40 kişilik bir heyetle Ziraat Odası olarak Torku Sarıoğlan Tesislerine bir gezi düzenlediklerini kaydeden Bayram şöyle devam etti: "Bugün üzüm üreten köylerimizin muhtarlarımızın katılımıyla Torku'nun pekmez ve meyve suyu fabrikasına ziyarette bulunduk. Tesis bu yıl yaş üzüm alımı yaparak bölge çiftçimize büyük katkı sağladı. Ayrıca yetkililerden kuru üzümden pekmez yapımı için deneme üretiminin tamamlandığını, önümüzdeki yıl kuru üzüm alımına başlayacaklarının bilgisini aldık. Bunun yanında nar, elma olmak üzere bölgede üretimi yapılan meyvelerin alımının yapılması bölge çiftçilerimiz için büyük kazançtır. Çiftçilerimiz fabrikayı gezerek, hijyenik bir ortamda üretim yapılan ürünler hakkında bilgi sahibi oldu. Torku'nun yaptığı AR-GE çalışması sonucunda belirlediği 17 üzüm çeşidinden bölgeye uyumlu, verimi en iyi olan çeşitlerin teşvik edilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini aldık. Bu da üreticilerimiz için çok önemli bir çalışmadır. Anadolu'nun alın teri ve öz sermayesi olan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu listesinde 4 firması bulunan milli firmamız Konya Şeker ve Torku çiftçimiz ve ülkemiz için gurur kaynağı oldu. Bizleri misafir eden başta Pankobirlik Genel Başkanı 25-26. Dönem Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk olmak üzere Konya Şeker İdari ve Sosyal İşler Müdürü Dede Ülker'e ve fabrika idareci ve personeline teşekkür ederim" dedi. - KARAMAN

Sarıoğlan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:35:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karamanlı muhtarlar Torku'nun pekmez ve meyve suyu tesislerini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]