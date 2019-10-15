Son Dakika Haberleri: Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor
Son Dakika Güncel Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor

Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor

1 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki içme suyu isale hattı yenileme çalışmasının başladığı bildirildi.

Karamanlı'nın içme suyu isale hattı yenileniyor, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki içme suyu isale hattı yenileme çalışmasının başladığı bildirildi.

İlçe Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, isale hattının yenilenmesiyle su depolarının daha sağlıklı olacağını aktardı.

Çalışmalarla su depolarının kapasitesinin 2 bin tona çıkarılacağını dile getiren Selimoğlu, "Ev hatlarındaki eskimiş, küflenmiş ve delik olan boruların yenilenmesiyle su kaçakları önlenecek. Sondajlarımızın kullanımı azalacak. 3 içme suyu sondajı için aylık ödediğimiz 100 bin liralık elektrik tüketiminden da kurtulacağız ve tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Selimoğlu, Karamanlı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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