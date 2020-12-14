Karamanlı şairin şiiri sağlık çalışanlarını duygulandırdı - Son Dakika

Karamanlı şairin şiiri sağlık çalışanlarını duygulandırdı

14.12.2020 10:47
Karamanlı şairin şiiri sağlık çalışanlarını duygulandırdı, System.String[]

Karaman'da yaşayan şair ve ozan Sadettin Bulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının moralini yüksek tutmak ve onlara destek olmak yazdığı şiir, beğeni topluyor.

Karaman'da yaşayan şair ve ozan Sadettin Bulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının moralini yüksek tutmak ve onlara destek olmak yazdığı şiir, beğeni topluyor.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanları ülkemizde de büyük kahramanlıklar sergileyerek virüsle mücadelelerini sürdürüyor.

Şair Bulut, salgının başladığı günden bu yana fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak hastalara şifa olmak için gayret gösteren sağlık ordusunun motivasyonunu artırmak için duygularını mısralara döktü.

Karaman Sağlık Müdürlüğü de Bulut'un "Benzeri Yok Türk'ün Sağlık Ordusu" şiirini, sağlık çalışanlarının fotoğrafları eşliğinde klip haline getirerek sosyal medyadan paylaştı.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır değişik konularda şiirler yazdığını, şiirlerin çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayınlandığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarımızın değerini, kıymetini iyi bilelim"

Sağlık çalışanlarının haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini dile getiren Bulut, "Sağlık çalışanları bu dönemde büyük emek ve güç sarf ediyor. Yaptıkları bu işler gerçekten takdire şayan. Sağlık çalışanlarımızın değerini, kıymetini iyi bilelim. Onlara sahip çıkalım ve önem verelim. Onlara karşı her türlü uygulanan şiddete 'artık yeter' diyelim ve bir son verelim." diye konuştu.

Bulut, sağılık çalışanlarının pandemi sürecinde çocukları, anne ve babalarına olan özlemlerini gördükten sonra etkilendiğini aktararak, "Yazmış olduğum şiirlerimi insanlarımıza ve toplumumuza doğru bilgileri aktaran bir araç ve onları aydınlatan meşale olarak görüyorum. Böyle bir farkındalık başlattım. Sahip olduğum, bildiğim doğru bilgilerimi topluma aktarmak, insanları iyiliğe, güzelliğe, hakikate teşvik etmek, doğru yolu göstermek ve bilgilendirmek için şiirlerimi yazıyorum. " ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ise ülkemizin içerisinden geçmiş olduğu bu salgın döneminde sağlık camiasının ön cephede var güçleriyle çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Elbette ülkemizin her ferdinin, kurumun ve kuruluşun bu salgın mücadelesinde işin içerisinde yer alması gerekiyor. Çünkü bu işi hep birlikte halledebiliriz ve hep birlikte başarabiliriz. Burada ilk ön safta sağlık camiamız yer almakta onlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

Kurşun, "Ülkemizin geçtiği bu süreç içerisinde halk şairimizin, hem halkımızı bilinçlendirmek hem de sağlık camiamızı göz önünde tutarak onlara şiir addetmesi bizleri çok memnun etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." yorumunda bulundu.

2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi aile hekimlerinden Süleyman Doğruer de, bu zor günlerde insanların desteğini hissetmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Tüm sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini ifade eden Doğruer, "Arkadaşımızın bizler için yazdığı şiirden memnun olduk, duygulandık. Bu tür destekler bizlerin çalışma azmini arttırıyor." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Karaman, Wuhan, Şiir, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karamanlı şairin şiiri sağlık çalışanlarını duygulandırdı - Son Dakika


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