Karamanlı ses sanatçısından evlerinde kalanlara balkon konseri - Son Dakika

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Karamanlı ses sanatçısından evlerinde kalanlara balkon konseri
6 saat önce
Karamanlı ses sanatçısı Hüseyin Ak, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkonundan konser verdi.
Karamanlı ses sanatçısı Hüseyin Ak, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkonundan konser verdi.
Karaman'da koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren ses sanatçısı Hüseyin Ak, bu kez Urgan Mahallesinde bir sitede bulunan evinde, komşuları için konser verdi.
Hüseyin Ak'ın balkon konseri, diğer site sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Konsere komşular, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.
Evde kalan vatandaşlara bir nebze moral vermek istediğini ifade eden Ak, komşularına "evde kal" çağrısında da bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:12 Kaynak: AA
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