Karamanlı üreticilerin ihracatta "boş konteyner" sıkıntısı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, ülke genelinde artan ihracatın, taşımacılıkta yeni bir sorunu ortaya çıkardığını belirterek, "Deniz yolu ile yapılan ihracatlarda boş konteyner ve gemi bulma sıkıntısı yaşanmaktadır." dedi.

Boynukalın, AA muhabirine, Türkiye'de her 3 bisküvi, çikolata ve şekerlemeden birinin Karaman'da üretildiğini anımsattı.

Gıdanın öneminin daha da arttığı salgın döneminde, Karaman'da üretimin artarak devam ettiğini ifade eden Boynukalın, ürünlerin büyük kısmının ihraç edildiği bildirdi.

Boynukalın, Karaman'daki sanayicinin son birkaç aydır, bugüne kadar karşılaşmadıkları bir sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tüm ülkemizde olduğu gibi Karaman'ımızın da artan ihracatı, taşımacılıkta yeni bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Deniz yolu ile yapılan ihracatlarda boş konteyner ve gemi bulma sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu sorun nedeniyle navlundaki artış bazı hatlarda yüzde 30'a kadar çıkmıştır." dedi.

Uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmeti veren deniz taşımacılığında Avrupa aktarmalı gemilerde yığılma olduğu için aktarma yüklerin alınmadığını belirten Boynukalın, şunları kaydetti:

"Örneğin bazı önemli firmalar, gemilerine Güney Amerika yükü almıyorlar. Sadece Avrupa'ya gidecek yükleri alarak gemiyi kapatmaktalar. Sorduğumuzda bize, 'tüm dünyada benzer ekipman ve yer problemi var.' gibi cevaplar veriyorlar. Bizler bir konteyner için savaş vermekteyiz. İhracattaki artış boş konteyner sıkıntısını üst seviyeye çıkarmaktadır. Bundan dolayı da üreticilerin ihracat yapmak için hazırlamış olduğu siparişler depolarda beklemektedir."

Salgın döneminde başarılı performans sergileyen ihracatçı firmaların lojistik problemler nedeniyle ürünlerini ihraç edemediklerinin altını çizen Boynukalın, şöyle devam etti:

"Deniz yolunda boş konteyner bulamayan firmalar, ürünlerini depoda tutmakta. Depolar doldu. bağlantı yaptığımız ülkelerde firmalar, yaptığımız anlaşmaları iptal edip, başka pazarlara yönelmekte. Müşteri kaybetmekteyiz. Gıda ürünlerinin raf ömrü sınırlı. Ürünün fazla beklemesi raf ömrünü kısaltıyor. Boş konteyner fiyatlarında dolar bazında 3 kat artış yaşandı. Bu sorunların çözülmesi 20 bin kişiye ekmek veren Karaman sanayicisinin elini güçlendirecektir."