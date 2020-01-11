Karamanmaraş ikizler mina ve hira'yı ölüm ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamanmaraş ikizler mina ve hira'yı ölüm ayırdı - Son Dakika

Karamanmaraş ikizler mina ve hira'yı ölüm ayırdı

6 saat önce

İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdıKAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın Hira adında ikizi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı Mina Demir, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Mina, çağırılan ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Mina, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hira adında ikizi olduğu öğrenilen Mina Demir'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mina'nın cenazesi, Tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Minik kızının tabutunun tam karşısında saf tutan İmirze Demir, güçlükle ayakta durabildi.

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mina Demir, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karamanmaraş ikizler mina ve hira'yı ölüm ayırdı

Kahramanmaraş, Ali Ulvi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
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