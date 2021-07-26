Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti

Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz\'dan Vali Işık\'a Nezaket Ziyareti
Son Güncelleme: 26.07.2021 18:21

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Valilik Makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Cemiyet Başkanı Hüseyin Oğuz, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek cemiyetin yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir süre sohbet ettiği konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz ve beraberindeki heyete çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti - Son Dakika
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