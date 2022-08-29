Rektörlük makamında gerçekleşen sertifika töreninde kursiyerlere Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen ve Doç. Dr. Aydın Ruşen de eşlik etti.

Kaynak: AA

Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KMÜ'de Enerji Yöneticisi Eğitimlerine katılan ilk kursiyerler sertifikalarını aldı - Son Dakika

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