KMÜ Kütüphanesine kitap bağışı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesine KMÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Karaman Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı Mehmet Doğrul, kitap bağışında bulundular.

Odabaş, sağlık alanında 468 kitap, Muşmal edebiyat alanında 300 kitap, Karaman Mesleki Doğrul ise sosyoloji, felsefe ve psikoloji alanında 89 kitabı bağışladı. Bağışlanan 857 kitabın ardından kütüphanedeki toplam eser sayısı 101 bin 243 oldu.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, bağışlanan eserlerin üniversite kütüphanesi için çok değerli olduğunu belirterek, "Yapmış olduğunuz bağışlarla birbirinden değerli eserlerin gelecek nesillerle buluşmasını sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Ziyaret, Rektör Namık Ak tarafından kitap bağışçılarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.