Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı tamamlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KMÜ SEM) tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı sona erdi.

STEM(Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimini tamamlayan kursiyer ve eğitmenler, SEM Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sefa Usta eşliğinde Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti.

Ak'a bilgi veren Usta, "Bu eğitim kursu ilk defa tamamını çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz bir kurs oldu. Bugün burada verilen sertifikalar daha önce verilen sertifikalardan farklı. KMÜ SEM üzerinden verilen sertifikalar artık e-Devlet üzerinden doğrulama kodu veya karekod uygulamasıyla sorgulanabilmektedir." dedi.

Kursiyerlere temsili sertifikalarını takdim eden Ak ise "Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından ilk kez verilen ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifikalarla basılı evraklarda karşılaşılabilecek riskleri tamamen ortadan kaldırdık. Üniversitemiz teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, yenilikçi bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.