Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak, düzenlenen törende, eğitimin beşikten mezara kadar sürdüğünü belirtti.

Yüksekokuldan mezun olan öğrencileri tebrik eden Ak, "Eğitiminizi tamamladıktan sonra yeni hedeflere yelken açacaksınız. Özgüveniniz yüksek olacak. Anne ve babanıza, büyüklerinize saygı ve hürmeti asla ihmal etmeyeceksiniz. Milli ve yerli örflerimize bağlı kalarak ahlaklı bireyler olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Bayrakcı da diplomaların öğrencilere ve ailelere hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Sizler bizler için birer övünç kaynağısınız. Bunu bütün hocalarınız adına büyük bir içtenlikle söylüyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.