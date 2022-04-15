Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden kısa kısa - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversitenin akademik, idari personeli ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesinde personelin aileleriyle katıldığı organizasyonda aynı sofrada iftar yapmanın sevinci yaşandı.

İftar öncesi katılımcılara hitap eden rektör Ak, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'te üniversite personelini iftar sofrasının etrafında bir arada görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olduğunu ifade eden Ak, "Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum. Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri makbul, dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.

Öğrencilere kıyafet yardımı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi hayırseverlerin yardımlarını öğrencilerle buluşturuyor.

Merkez tarafından Yunus Emre Kültür Evi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapılıyor.

Yardımseverlerin verdiği kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye ediliyor.

Rektör Ak'ın eşi Mürşide Ak'ın öncülüğünde başlatılan kıyafet yardımı kampanyasından, başta yabancı uyruklu olmak üzere çok sayıda öğrenci faydalanıyor.