"Karamel" adını verdiği buzağıya evinde bebek gibi bakıyor - Son Dakika
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"Karamel" adını verdiği buzağıya evinde bebek gibi bakıyor

04.07.2022 13:54

Rizeli Erhan Taşpınar, satın aldığı bir aylık buzağıya evinde özenle bakıyor.

Rizeli Erhan Taşpınar, satın aldığı bir aylık buzağıya evinde özenle bakıyor.

İslampaşa Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Taşpınar, yaklaşık 20 gün önce satın aldığı bir aylık buzağıya "Karamel" adını verdi.

Buzağıya bir apartmanın 5. katındaki dairesinde bakan Taşpınar, balkonunda yer hazırladığı Karamel'e biberonla süt vererek besliyor.

Taşpınar, zaman zaman dışarı çıkartıp gezdirdiği Karamel'i, kontrolleri için veterinere de götürüyor.

Taşpınar, gazetecilere, buzağıya 20 gündür evinde baktığını belirterek, "Başka hayvanlar da baktım ama bu kadar duygusal olacağını hiç tahmin etmedim. Ben ona baktıkça gözlerinin dolduğunu görüyorum. Benim için değerli. Bana birisi para teklif etse vermem. Teklif edenler de oldu. Kabul etmedim." dedi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Taşpınar, şöyle konuştu:

"Buzağımla her gün zaman geçiriyorum. Sabah ilk kalktığımda önce bunu yediriyorum. Biberonla süt içiriyorum. Daha sonra da kendi kahvaltımı yapıyorum. Şampuanla yıkıyorum. Bütün yaşantım buna bağlı oldu. Evladım gibi görüyorum. Bazen dışarı yürüyüşe çıkarıyorum. Gezdirirken ilgi gösterenler ve sevenler oluyor. Ömrüm yettiği sürece bakacağım. Bebek gibi ilgileniyorum. Bunun sevgisi bana yetiyor. Hayatımda yaşadığım en güzel mutluluk."

Taşpınar, buzağıyı Güneysu ilçesindeki köyüne götürerek burada bakmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Karamel' adını verdiği buzağıya evinde bebek gibi bakıyor - Son Dakika

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