Son Dakika Haberleri: 'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
Son Dakika Güncel Haber

'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, sağanakta, poşet taşımaya çalışan sahibine yardım etmek isteyen 'Karamel' isimli köpek, kağıt havlu paketini ağzıyla taşıdı.

'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti, System.String[]

ÇANAKKALE'de, sağanakta, poşet taşımaya çalışan sahibine yardım etmek isteyen 'Karamel' isimli köpek, kağıt havlu paketini ağzıyla taşıdı. Sahibiyle eve kadar giden 'Karamel', görenleri şaşırttı.

İnönü Caddesi'nde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olan cuma günü, marketten alışveriş yapan kişi elinde poşetlerle dışarı çıktı. Evine dönmeye çalışan kişi, sağanak nedeniyle zorlandığı sırada, 'Karamel' isimli Golden Retriever cinsi köpeği yanına geldi. 'Karamel', sahibinin elindeki kağıt havlu paketini ağzıyla tutup, taşımaya başladı. Eve kadar kağıt havluyu ağzında taşıyan köpek, görenleri şaşırttı. 'Karamel'in sahibine yardım etmeye çalıştığı anlar, kentte gazetecilik yapan Tekin Uğurlu tarafından kameraya kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldı
Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam geldi Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği! Sınır hattına bloklar sevk ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 22:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]