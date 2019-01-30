Karamel Toffe İle Sağlıkla Keyif Bir Arada

Bu yıl Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Şekerleme Fuarı – ISM 2019 da sağlıkla keyfi birleştiren ürünler ilgi gördü. Tüketicilere daha sağlıklı bir şekerleme alternatifi sunmak için lider fonksiyonel bileşen üreticisi BENEO, ilk defa fonksiyonel bir karbonhidrat olan Palatinose™ içeren karamel toffeleri gıda üreticileri ile tanıştırdı.Bu yeni ürün konsepti, standart bir toffe reçetesinde yer alan yüksek glisemik şekerlerin % 30'undan fazlasını Palatinose™ ile ikame ederek daha düşük kan şekeri tepkisini destekliyor.

Sağlıklı beslenme konusuna artan küresel ilgi, daha fazla sayıda tüketicinin suçluluk duygusu hissetmeden lezzetli tatlı kaçamaklar aradığını gösteriyor. Bununla birlikte, yürütülen pazar araştırmaları pek çok kişinin aradığı tatlı ve sağlıklı seçenekleri bulmakta zorlandığını gösteriyor: Avrupalı tüketicilerin üçte biri (% 31), genellikle atıştırırken suçluluk duyuyor. Alman tüketicilerin yarısı ve İspanya, Polonya ve Fransa'daki tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi, sağlıklı tatlı seçeneklerine ulaşamadıklarını dile getiriyor.

Yükselen bu trende cevap verebilmek için BENEO Teknoloji Merkezi'ndeki uzmanlardan oluşan ekip,% 65'e varan yüksek glisemik şeker içerebilen mevcut toffe ürünlerine alternatif olarak daha düşük bir kan şekeri tepkisini destekleyen daha sağlıklı bir şekerleme oluşturmaya karar verdi. Toffe ve benzeri karamelli şekerleme kategorisi büyümeyi sürdürerek son beş yılda dünya genelinde %0,9 oranında büyüyen genel şekerleme kategorisine göre yıllık %6,4 büyüme oranıyla daha hızlı artış gösterdi. Daha sağlıklı alternatifler geliştirmek isteyen şekerleme üreticileri için bir fırsat olan bu gelişmenin devam etmesi bekleniyor.

BENEO Pazarlama Direktörü Thomas Schmidt, "Tatlı kaçamaklar ve nostalji duygusunu çağrıştıran toffeler aynı zamanda tüketicilerin gözünde sağlıksız bir seçenek olarak öne çıkıyor. ISM'de sunulan ve Palatinose™ içeren yeni toffeler, geleneksel emsallerine benzer şekilde kremamsı-tatlı lezzetlerini ve damakta bıraktığı hoş yapısını korumaya devam ediyor. Ancak daha düşük kan şekeri tepkimeleriyle daha iyi bir beslenme profili sağlıyor. Bu ürünlerle BENEO olarak tüketicilerin "daha iyi karbonhidratlara" karşı artan ilgisinive kendilerini tatlı atıştırmalıklarla şımartırken kan şekeri dengelerini koruma isteklerini karşılıyoruz."

Palatinose™ (isomaltulose) şeker pancarından üretilir vesukroza benzer teknik özelliklere sahiptir. Şekere benzer ancak daha hafif olan tatlılığıyla şekerlemelerde tatlılığın değil aromaların ön plana çıkmasını sağlayarak tatlı atıştırmalıklarda mükemmel sonuçlar sağlar. Palatinose ™, diş dostu ve kan şekeri tepkisini düşürme özellikleri ile AB sağlık beyanlarına sahiptir. Bu fonksiyonel karbonhidrat tamamen, ancak yavaş yavaş salınır ve uzun süreli glikoz sağlayarak kan şekeri seviyelerinin dengeli kalmasına yardımcı olur.