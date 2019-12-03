Karamenderes Nehri'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Karamenderes Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.



Pınarbaşı köyü yakınından geçen ırmağın Araplar Boğazı mevkisindeki olayla ilgili Bozalan Köyü Muhtarlığı tarafından yetkililere bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine bağlı görevlilere incelemelerinde, muhtar Engin Sezer eşlik etti.



Ezine Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren'in de bulunduğu ekipler tarafından akarsudan ve ölü balıklardan numune alındı.

Su numuneleri İl Gıda Kontrol Laboratuvarına, ölü balıklar ise İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi.