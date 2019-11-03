Karamollaoğlu: "50 yıl önceki heyecanla hedefe doğru yürüyoruz"
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisi'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7'nci Olağan Büyük Kongresinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisi'nin Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan 7'nci Olağan Büyük Kongresinde konuştu.
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