Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: "50 yıl önceki heyecanla hedefe doğru yürüyoruz"
Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: '50 yıl önceki heyecanla hedefe doğru yürüyoruz'

Karamollaoğlu: "50 yıl önceki heyecanla hedefe doğru yürüyoruz"

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisi'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7'nci Olağan Büyük Kongresinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisi'nin Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan 7'nci Olağan Büyük Kongresinde konuştu.

Karamollaoğlu: 50 yıl önceki heyecanla hedefe doğru yürüyoruz

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi! MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:06:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: "50 yıl önceki heyecanla hedefe doğru yürüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]