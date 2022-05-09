Karamollaoğlu: "6'lı Masa; Uzlaşı, Normalleşme, Sağduyu ve İstişarenin Masasıdır" - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız... 6'lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır. Artık bu bozuk tezgahın başındakileri de onlara yardımcı oyunculuk yapanları da ve bu tezgahı da değiştireceğiz... Artık bu bayat oyunlar bir daha ülkemizde sergilenemeyecek, bu düzen değişecek" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan sığınmacı tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Altılı masanın' sağduyu ve istişare masası olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"TERCİHİMİZ İNSANIMIZIN SIKINTILARINI GİDERMEKTİR. BASİT KABADAYILIKLAR BİZİM İŞİMİZ DEĞİLDİR"

"Birçok problemimiz var ve her meselede anlaşılıyor ki; bu iktidarın bunlara çözüm üretmeye ne niyeti ne de takati var... Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikle Cemil Meriç'in ifadesiyle; 'üslübumuz kimliğimizdir'

Biz Saadet Partililer olarak, birileri kutuplaşmayı körüklemek adına üslübunu ne kadar çirkinleştirirse çirkinleştirsin; daima sözün güzelini söylemeye devam edecek, işin de doğrusunu yapacağız. Önceliğimiz; ülkemizin problemlerini çözmek, tercihimiz insanımızın sıkıntılarını gidermektir. Ucuz şovlar, çirkin polemikler, basit kabadayılıklar bizim işimiz değildir!

"6'LI MASA; UZLAŞI, NORMALLEŞME, SAĞDUYU VE İSTİŞARENİN MASASIDIR. BU BOZUK TEZGAHIN BAŞINDAKİLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Biz ülkemizi yeniden derleyip toparlamaya, insanımızın yüzünü güldürmeye talibiz. Yani biz zora talibiz. Kurulan tuzakların, senaryosu yazılmış oyunların farkındayız. 6'lı masa kurulmasın diye bin bir türlü plan yaptılar, masa kurulduktan sonra yine akla hayale gelmedik iftiralar attılar... Seçim kanununu değiştirdiler, baktılar ki yine olmadı... 6'lı masa topluma umut oldukça ve insanımızın güvenini kazandıkça; şimdi de senaryosu epey kötü olan, figüranlarının da epey kötü performans sergilediği yeni oyunları gösterime aldılar...

Ne yaparlarsa yapsınlar biz, yersiz-gereksiz ve ne insanımıza ne de ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmalardan uzak duracak; gerçek gündemimize odaklanacağız... 6'lı masa; uzlaşı, normalleşme, sağduyu ve istişarenin masasıdır. Artık bu bozuk tezgahın başındakileri de onlara yardımcı oyunculuk yapanları da ve bu tezgahı da değiştireceğiz... Artık bu bayat oyunlar bir daha ülkemizde sergilenemeyecek, bu düzen değişecek. Kararlıyız! Hep birlikte yeni bir başlangıç yapacak ve her geçen gün umudu büyüteceğiz."