Karamollaoğlu: Adaylarımızın Tamamını 27 Ocak'ta Açıklayacağız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Allah nasip ederse 27 Ocak'ta adaylarımızı tanıtmak için Ankara'da bir toplantımız olacak.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Allah nasip ederse 27 Ocak'ta adaylarımızı tanıtmak için Ankara'da bir toplantımız olacak. O toplantıda adaylarımızın yüzde 95'ini, belki de yüzde 100'ünü tanıtma imkanına kavuşacağız" dedi.



SP Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, ilk olarak basın mensuplarının '10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



'ÜLKE HER GEÇEN GÜN UÇURUMA GİDİYOR'



Ekonominin kötüye gittiğini savunan Karamollaoğlu, bu durum karşısında iktidarın ne yapacağını şaşırdığını söyledi. Karamollaoğlu, "Topraklar da satılıyor. 90-95 yıllık birikimimizin yüzde 95'i satıldı. Bu yıl da Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı özelleştiriyorlar. Böyle bir fabrikanın özelleştirilmesi, ayağımıza sıkılan bir kurşun etkisi yapar. Çok stratejik bir tesis. Buranın geldiği noktada iktidarın iğne ucu kadar etkisi ve faydası yok. Bunu herkes bilsin. Onun için mirasyedi gibi satıyorlar. Bu sebeple iktidar, bizi aldıkları kararlarla hiç şaşırtmıyor. Bilsinler ki; bu attıkları adımlarla ülkemizin geleceği ipotek altına sokuyorlar. Ülke her geçen gün uçuruma doğru gidiyor. Bugün orada sadece fabrika işçisi olarak 900 kadar insan çalışıyor. Ümit ederim ki bundan vazgeçerler" dedi.



'ZİRAAT BANKASI KENDİ VAZİFESİNE DÖNMELİ'



Tarım Kanunu'na göre milli gelirin yüzde birinden daha az payın çiftçiye destek maksadıyla ayrılmaması gerektiğini savunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:



"En az yüzde bir olması gerekir. Bugünkü milli gelir 4,5 trilyon, yüzde biri 45 milyar eder. Bütçeye konulan para 16 milyar. Şimdi bunun 2 milyarını çiftçiye dağıtacaklar. Ama tarlayı boş görünce umurlarında bile olmayan iktidar, tarlaların üzerine futbol sahası yapılınca heyecanlanıyor birden. 10 milyar Ziraat Bankası'ndan büyük kulüplere para ayrılmış. Sporun aleyhindeymişiz gibi bir hava doğrulmasın. Çiftçimizin hali perişan. Kanunun emrettiği miktarı en azından çiftçilere ayırsalar, bu problemlerin büyük bir kısmının üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Ziraat Bankası kendi vazifesine dönmeli, adı üstünde çiftçiyi desteklemek üzere. Şöyle bir tabir kullanılmış, 'çiftçiye gelince ofsayt, topçuya gelince golü veriyorlar."



Karamollaoğlu, yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar toplam 115 ismi açıkladıklarını belirten Karamollaoğlu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse 27 Ocak'ta adaylarımızı tanıtmak için Ankara'da bir toplantımız olacak. O toplantıda adaylarımızın yüzde 95'ini, belki de yüzde 100'ünü tanıtma imkanına kavuşacağız" diye konuştu.



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-SP Lideri Karamollaoğlu açıklama



Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,

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