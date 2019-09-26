Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu, akşener'i ziyaret etti
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Karamollaoğlu, akşener'i ziyaret etti

1 saat önce

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, ziyaret etti.

Karamollaoğlu, akşener'i ziyaret etti, System.String[]
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, ziyaret etti.
SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun,  'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamındaki ziyareti, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Akşener, Karamollaoğlu'nu makam odasının önünde karşıladı. Basın mensuplarına el sıkışarak poz veren iki lider, makam odasına geçti. Akşener'in "Biz böyle hızlı görüşmeye başlarsak seçim gelir yalnız" sözleri gülüşmelere neden olurken, Karamollaoğlu "Ben birkaç sene seçim beklemiyorum" dedi. Akşener de bunun üzerine erken seçim beklemediğini söyledi.
2 SAAT GÖRÜŞTÜLER
Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, "Türkiye'nin meselelerine, problemlerine ve fırsatlarına dair bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sık görüşmeyi kararlaştırdık" dedi.
Karamollaoğlu ise, "Çok faydalandığım bir görüşme oldu. Ülkemizin ve bölgemizin meseleleri hatta dünya ile bir takım endişelerimiz var. Bunların bertaraf edilebilmesi için de bizim üzerimize siyasiler olarak bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çok genişçe bir sohbetimiz oldu" şeklinde konuştu.


Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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