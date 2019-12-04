Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir
Son Dakika Politika Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir - Son Dakika

Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir

6 saat önce

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir. Normalde bir ülkede, insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir, System.String[]

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir.  Normalde bir ülkede, insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, 2020 asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin başladığını hatırlatarak, sendikaların masaya otururken çok yüksek rakamları talep edemeyebildiğini, ancak Türkiye'de bu sorunun yıllık görüşmelerle çözülemeyeceğini kaydetti. Karamollaoğlu, "Sendikalar da hazırlık yapacak, devlet de hazırlık yapacak. Söz gelimi, '10 yıllık bir perspektifte asgari ücret ne olacak' diye görüşecekler. Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir. Normalde bir ülkede, insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

'İCRAAT YAPMAK KOLAY DEĞİL'

Karamollaoğlu, ekonomide en büyük sıkıntının israf olduğunu bildirerek, "Lafla peynir gemisi yürümediğini 17 yıldır görüyoruz. Laf etmek kolaydır, icraat yapmak kolay değildir. İktidar kendi harcamalarında tasarrufa gitmek mecburiyetindedir ama dönüp kendilerine bakamıyorlar. İktidar hem ekonomik hem sosyal adaleti sağlamakla mükelleftir. Eğer biz, sadece israftan gösterişe yönelik harcamalardan vazgeçersek, bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar kaynağa sahip olduğumuz ortaya çıkar" diye konuştu.

'İNSANLARIN SAĞLIKLI YAŞAMASI MASRAFTAN ÖNEMLİDİR'

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesiyle ilgili olarak ise, şunları kaydetti:

"Bizim kömür santrallerine ihtiyacımız var ama bunların filtrelerinin kamil manada yapılması sonucunda bu ülkeye fayda getirir. Biraz masrafımız artar ama insan sağlığı ileride daha büyük masraflara sebep olur, hem de insanların sağlıklı yaşaması masraftan da önemlidir. Ben, kömür santralleriyle ilgili filtre takılması konusunda, hava sistemini koruyacak bir sistemin kurulmasını ümit ediyorum."


Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti
İspanya'dan Türkiye'deki NATO füze savunma misyonunu sürdürme kararı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:13:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]